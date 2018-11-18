По всей Аргентине включили сирены в память о подлодке «Сан-Хуан»
По всей Аргентине включили гудки и сирены в память об экипаже подлодки «Сан-Хуан», сообщает РИА «Новости».
Автором инициативы является министр безопасности Патрисия Буллрич.
«Я попросила жандармерию, военно-морскую префектуру, федеральную полицию и полицию безопасности аэропортов, чтобы они присоединились к нам в национальном трауре, придя к побережью и включив сирены по всей стране в час, когда «Сан-Хуан» потерял свою позицию, в память о 44 героях аргентинских ВМС», — рассказала она.
Президент Аргентины Маурисио Макри также объявил трехдневный траур по экипажу подводной лодки «Сан-Хуан», исчезнувшей год назад.