По всей Аргентине включили сирены в память о подлодке «Сан-Хуан»

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По всей Аргентине включили гудки и сирены в память об экипаже подлодки «Сан-Хуан», сообщает РИА «Новости».

Автором инициативы является министр безопасности Патрисия Буллрич.

«Я попросила жандармерию, военно-морскую префектуру, федеральную полицию и полицию безопасности аэропортов, чтобы они присоединились к нам в национальном трауре, придя к побережью и включив сирены по всей стране в час, когда «Сан-Хуан» потерял свою позицию, в память о 44 героях аргентинских ВМС», — рассказала она.

Президент Аргентины Маурисио Макри также объявил трехдневный траур по экипажу подводной лодки «Сан-Хуан», исчезнувшей год назад.