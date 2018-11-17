В районе исчезновения аргентинской подлодки «Сан Хуан» нашли крупный объект

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В районе, где в 2017 году исчезла аргентинская подводная лодка «Сан-Хуан», обнаружен крупноразмерный предмет, пишет газета La Nacion со ссылкой на ВМС страны.

По данным издания, длина находки составляет около 60 метров, она находится на глубине 800 метров.

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Как отмечается, объект был обнаружен американской компанией Ocean Infinity, сейчас к месту находки направляется судно Seabed Constructor, чтобы обследовать его с помощью управляемого подводного аппарата.

Подлодка, на борту которой находились 44 человека, пропала 15 ноября 2017 года. Судно так и не было обнаружено. По данным следствия, на борту подлодки произошел взрыв мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что ВМС Аргентины продолжили поиски пропавшей подлодки «Сан Хуан».