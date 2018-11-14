Эксперт прокомментировал отставку главы минобороны Израиля

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Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов дал оценку отставке министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Об этом сообщает RT.

Он назвал уход Либермана и вывод его из правящей партии важным событием в политической жизни Израиля.

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По его словам, к такому результату привели внутриполитические противоречия в правящей коалиции, а также разногласия между военным и политическим руководством страны.

Эксперт также подчеркнул, что в отношениях Израиля и Палестины после ухода министра обороны вряд ли что-то изменится.

«Что касается политики Израиля в отношении Палестины, я не думаю, что что-то здесь кардинально изменится. Она идет с образования Израиля как государства и продолжается на протяжении десятилетий. И уход Либермана ее не изменит. То есть поддержание и сохранение статус-кво станет мейнстримом израильской политики», — заключил Долгов.

Он предположил, что Либерман, может захотеть возглавить новый альянс и будет претендовать на пост премьер-министра.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля ушел в отставку.