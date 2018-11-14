Пентагон: США и Польша будут сотрудничать в военной сфере для сдерживания России

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Пентагон опубликовал заявление по итогам встречи министра обороны США Джеймса Мэттиса с польским коллегой Мариусом Блащаком, в котором говорится о готовности сотрудничать в военной сфере для сдерживания России.

«Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу с с министром обороны Польши Мариусом Блащаком в Пентагоне, подтвердив намерение сохранить тесные связи между двумя странами в военной области НАТО для сдерживания России», — говорится в тексте официального сообщения.

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Мэттис также поблагодарил Блащака за предложение расширить возможности США в Польше и за роль Варшавы в размещении 4500 американских военнослужащих в Центральной Европе.

Ранее сообщалось, что США поблагодарили Польшу за сопротивление «Северному потоку — 2».