Пентагон рассчитывает получить более эффективное лазерное оружие

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Вооруженные силы США через несколько лет получат более эффективное лазерное оружие, передает ТАСС заявление заместителя министра обороны США Майкла Гриффина.

По его словам, США ведут разработки в сфере создания таких лазеров, которые призваны стать «оружием контроля космического пространства», предназначены для противоракетной обороны (ПРО).

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Гриффин уточнил, что на создание таких систем США требуется в 3-4 раза больше финансовых средств, чем выделяется в настоящее время.

Кроме того, ВС США пытаются использовать мощное микроволновое излучение для создания военной техники, позволяющей выводить из строя электронное оборудование потенциального противника.

Ранее сообщалось, что итоги промежуточных выборов в конгресс США сорвали усилия администрации американского президента Дональда Трампа по созданию новой ветви ВВС — космических сил.