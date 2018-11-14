Пентагон рассчитывает получить более эффективное лазерное оружие
Вооруженные силы США через несколько лет получат более эффективное лазерное оружие, передает ТАСС заявление заместителя министра обороны США Майкла Гриффина.
По его словам, США ведут разработки в сфере создания таких лазеров, которые призваны стать «оружием контроля космического пространства», предназначены для противоракетной обороны (ПРО).
Гриффин уточнил, что на создание таких систем США требуется в 3-4 раза больше финансовых средств, чем выделяется в настоящее время.
Кроме того, ВС США пытаются использовать мощное микроволновое излучение для создания военной техники, позволяющей выводить из строя электронное оборудование потенциального противника.
Ранее сообщалось, что итоги промежуточных выборов в конгресс США сорвали усилия администрации американского президента Дональда Трампа по созданию новой ветви ВВС — космических сил.