Меркель назвала одну из причин создания европейской армии

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель высказалась в пользу создания европейской армии, сообщает Die Welt.

По словам канцлера, европейские лидеры должны работать над видением того, чтобы «в один день создать настоящую европейскую армию». Она подчеркнула, что это не будут силы, противопоставленные силам НАТО.

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«Единая армия продемонстрировала бы миру, что между европейскими странами никогда не будет войны», — сказала Меркель.

Ранее СМИ сообщали, что общеевропейская армия, создать которую предложил Макрон, не нужна для поддержания мира.