Time: участие США в йеменском конфликте может привести к войне с Ираном

Участие США в йеменской войне, где Вашингтон поддерживает интересы Саудовской Аравии, наносит ущерб позициям страны на мировой сцене как защитника прав человека, не приносит существенной экономической выгоды и потенциально может привести американцев к войне с региональным соперником саудовцев — Ираном, пишет Time.

Лозунг президента США Дональда Трампа «Америка прежде всего» превратился в «Саудовская Аравия прежде всего» в контексте войны в Йемене, где участие США привело к тысячам жертв среди гражданского населения, говорится в материале.

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США поддерживают саудовские силы, которые участвуют в войне в Йемене в течение четырех лет. В частности, американцы обмениваются разведанными с коалиционными силами, оказывают материально-техническую поддержку, а также продают саудовцам оружие. Среди проданного оружия оказалась и бомба с системой лазерного наведения, которая была использована при атаке на школьный автобус в Йемене, в результате которой погибли 40 детей, добавляет Time.

На прошлой неделе правозащитники и члены американского конгресса приветствовали новость о том, что администрация президента США Дональда Трампа прекратит дозаправку авиации саудовских сил, действующих в Йемене. После этого решения казалось, что американская администрация прислушалась к призывам уменьшить свое участие в йеменской войне, которую называют одним из худших гуманитарных кризисов в мире, пишет Time.

Однако вскоре после заявления американских чиновников саудовские власти рассказали, что именно правительство королевства «попросило прекратить» дозаправку, так как их вооруженные силы увеличили для это собственные способности.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поддержал решение саудовских властей, заявив, что они консультировались с США. Как отмечает издание, это стало еще одним решением американских властей, которое показывает их отсутствие самостоятельности и зависимость от Саудовской Аравии.