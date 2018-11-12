Словенские солдаты замерзли на учениях НАТО в Норвегии

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Словенские солдаты, которые принимали участие в учениях НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии, пожаловались на обувь и униформу, которые не защищали от холода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой слова министра обороны Словении Карла Эрьявца.

Данное заявление Эрьявец сделал во время во время беседы с журналистами издания Delo.

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«Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась от -23°С до 7°С», — рассказали в словенском минобороны.

Также в ведомстве отметили, что никому из военнослужащих не потребовалась медицинская помощь.

При этом Эрьявец пообещал, что возглавляемое им ведомство проведет «обстоятельное расследование» жалоб словенских солдат.

Ранее сообщалось, что скандинавы остались недовольны пьющими и справляющими нужду солдатами НАТО.