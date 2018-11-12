В НАТО уточнили планы по размещению ядерных ракет в Европе

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Представитель альянса Оана Лунгеску написала в своем твиттере, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не считает нужным размещать новые ядерные ракеты в Европе.

Данное заявление глава НАТО сделал во время конференции в Берлине.

«НАТО не намерено размещать новые ядерные ракеты в Европе. Как альянс мы привержены безопасности и защите всех союзников», — сказал Столтенберг.

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Он также призвал Россию вернуться к «конструктивному диалогу» с Соединенными Штатами по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее источник в Белом доме сообщал, что США продолжат консультироваться с Россией по ДРСМД.