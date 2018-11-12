В Кремле оценили решение не читать письмо русского солдата в Париже

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что во время церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже, которая прошла в воскресенье, 11 ноября, не зачитали писем русских солдат. Слова Пескова передает РИА «Новости».

В ходе церемонии у Триумфальной арки в Париже восемь французских выпускников зачитывали свидетельства очевидцев перемирия. Среди них были слова французского, британского, американского и немецкого военных, а также рабочего из Китая и девушки из Франции.

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«Действительно, наверное, история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны — это очень сложная и полная противоречий история», — заметил Песков.

Он добавил, что Кремль отнесся к решению организаторов «с уважением».

Ранее сообщалось, что в Париже открылся форум мира.