В Кремле оценили решение не читать письмо русского солдата в Париже
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что во время церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже, которая прошла в воскресенье, 11 ноября, не зачитали писем русских солдат. Слова Пескова передает РИА «Новости».
В ходе церемонии у Триумфальной арки в Париже восемь французских выпускников зачитывали свидетельства очевидцев перемирия. Среди них были слова французского, британского, американского и немецкого военных, а также рабочего из Китая и девушки из Франции.
«Действительно, наверное, история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны — это очень сложная и полная противоречий история», — заметил Песков.
Он добавил, что Кремль отнесся к решению организаторов «с уважением».
Ранее сообщалось, что в Париже открылся форум мира.