Скандинавы остались недовольны пьющими и справляющими нужду солдатами НАТО
Жители Норвегии и Исландии пожаловались на поведение солдат НАТО, приехавших на учения Trident Juncture. Об этом сообщает Sputnik International со ссылкой на местные СМИ.
По данным журнала «Исландия», после приезда солдат НАТО в Рейкьявик в нескольких барах в центре города закончился алкоголь, а местным пивоваренным заводам пришлось отправить в бары запас продукции.
По данным телеканала NRK, в Норвегии за время учений подали 442 жалобы на местных военных. В некоторых обращениях отмечается, что солдаты без стеснения справляли нужду вблизи детских садов, школ и спортивных объектов. Также жалобы поступали от владельцев земельных участков, поврежденных военной техникой и заваленных мусором и отходами.
Ранее сообщалось, что в Великобритании назвали учения НАТО «посмешищем» для России.