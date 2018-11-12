Скандинавы остались недовольны пьющими и справляющими нужду солдатами НАТО

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Жители Норвегии и Исландии пожаловались на поведение солдат НАТО, приехавших на учения Trident Juncture. Об этом сообщает Sputnik International со ссылкой на местные СМИ.

По данным журнала «Исландия», после приезда солдат НАТО в Рейкьявик в нескольких барах в центре города закончился алкоголь, а местным пивоваренным заводам пришлось отправить в бары запас продукции.

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По данным телеканала NRK, в Норвегии за время учений подали 442 жалобы на местных военных. В некоторых обращениях отмечается, что солдаты без стеснения справляли нужду вблизи детских садов, школ и спортивных объектов. Также жалобы поступали от владельцев земельных участков, поврежденных военной техникой и заваленных мусором и отходами.

Ранее сообщалось, что в Великобритании назвали учения НАТО «посмешищем» для России.