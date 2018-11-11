В Британии назвали учения НАТО «посмешищем» для России

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Специалисты в Великобритании высмеяли состоявшиеся в Норвегии учения НАТО Trident Juncture, которые считаются самыми масштабными со времен окончания холодной войны. Об этом пишет The Daily Express.

По данным издания, некоторые эксперты сомневаются, что эти учения были успешными и целесообразными. При этом их проведение недалеко от границ России стали намеком для «потенциального противника».

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По мнению экспертов, произвести впечатление на российскую сторону не получилось, а наличие в России ядерного оружия превратило учения в «посмешище».

Ранее немецкий журналист усомнился в целесообразности учений НАТО в Норвегии.