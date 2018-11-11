В ФРГ раскрыли заговор военных с целью политических убийств

В Германии группа из 200 неонацистских заговорщиков внутри вооруженных сил страны планировала провести военный переворот. Об этом сообщает Focus.

По данным издания, заговорщики планировали «физическое устранение» политических лидеров ФРГ и немецких активистов.

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Как отмечается, группа была намерена устроить хаос на улицах городов Германии в так называемый «день Икс».

При этом заговор был раскрыт немецким федеральным ведомством уголовной полиции.