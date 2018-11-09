В Индонезии предупредили об угрозе срыва сделки по Су-35
Официальный представитель ВВС Индонезии Новьян Самьега заявил об угрозе срыва контракта на закупки российских самолетов Су-35. Об этом сообщает Jane.
По его словам, данная ситуация связана с возможными санкциями США.
Он также добавил, что контракт на поставку российских Су-35 уже подписан.
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Однако, Самьега подчеркнул, что при введение санкций США это «не будет играть особой роли».
Ранее СМИ сообщили, что власти Индонезии попросили Россию отложить поставку истребителей Су-35 из-за возможных санкций США.