В России признали бесполезность ядерной «Мертвой руки»

Экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (1994-1996 годы) генерал-полковник Виктор Есин заявил, что российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр», известная на Западе как «Мертвая рука», может оказаться бесполезной в случае военного конфликта. Свое мнение он выразил в интервью газете «Звезда».

Есин заявил, что после возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) система «Периметр» может потерять свою эффективность. Он подчеркнул, что, хотя система функционирует и прошла модернизацию, российская сторона сможет запустить только те ракеты, которые «выживут» после первого удара «агрессора».

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По мнению бывшего военного, Соединенные Штаты смогут нанести первый удар, если разместят в Европе баллистические ракеты средней дальности, которые в данный момент не позволяет развертывать ДРСМД. Такие ракеты смогут уничтожить почти все ракетные средства России в европейской части, а остальные ракеты будут перехвачены средствами ПРО, заключил Есин.

«Если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет. Если США начнут разворачивать в Европе свои ракеты, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара», — подчеркнул отставной военный.

В марте нынешнего года один из ведущих экспертов по ядерному разоружению Брюс Блэр предупредил, что российская система «Периметр» («Мертвая рука») продолжает совершенствоваться.