Госдеп отчитался о возросших продажах американского оружия

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В 2018 финансовом году Соединенные Штаты продали другим государствам на 13% больше вооружений. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

По данным американского внешнеполитического ведомства, экспорт вооружений вырос до $192,3 млрд.

«За прошедший финансовый год разрешенный экспорт вооружений вырос на 13% до $192,3 млрд», — говорится в сообщении Госдепа.

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Также составители документа подчеркнули, что возросший потребительский интерес к американскому оружию позволил создать «тысячи» рабочих мест и позволил сохранить «еще много тысяч».

Ранее заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье для издания «Военно-промышленный курьер» описал сценарий возможной войны между Россией и США.