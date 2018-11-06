В конгрессе США обвинили Россию в несоблюдении американского закона о химоружии

Глава международного комитета палаты представителей США Эд Ройс заявил, что администрация США объявила о несоблюдении Россией американского закона о химоружии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о нарушении закона США о химическом и бактериологическом оружии.

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Он также добавил, что в настоящее время у США нет планов по введению санкций в отношении России.

Ройс подчеркнул, что правительству США необходимо быстро отреагировать на «нарушения» России.

Ранее в Госдепе назвали срок подготовки отчета о применении химоружия Россией.