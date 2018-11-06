Лукашенко не видит необходимости в военной базе России на территории Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании российской военной базы на территории Белоруссии, передает «БелТА».

Об этом он сообщил в ходе встречи с группой американских аналитиков.

«Вам как экспертам не только в сфере внешней политики, но и в военно-политических вопросах не нужно объяснять, чем может грозить нам любая военная конфронтация между Западом и Востоком. Наша страна категорически не заинтересована в конфликтах - ни в горячих, ни в замороженных. Ни у соседей, ни тем более на своей территории», — сказал Лукашенко.

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Он также подчеркнул, что военная доктрина Белоруссии носит исключительно оборонительный характер.

Ранее Лукашенко заявил, что Москве и Минску придется ответить на создание «лишних» военных баз в Польше.