США заявили о перехвате своего самолета-разведчика у границ России

В командовании ВМС США заявили, что российский истребитель Су-27 осуществил небезопасный перехват американского разведывательного самолета над Черным морем. Об этом говорится в заявлении на сайте военного ведомства.

По данным пресс-службы, инцидент произошел 5 ноября 2018 года, когда американский самолет EP-3 Aries летел в международном воздушном пространстве над Черным морем и был перехвачен российским истребителем.

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«Это взаимодействие было признано небезопасным из-за того, что Су-27 совершил скоростной пролет непосредственно перед самолетом, подвергая риску пилотов и экипаж», — говорится в сообщении ВМС США.

В ведомстве отметили, что затем российский самолет еще раз пролетел мимо американского с применением форсажа. Как отмечается, после первого пролета экипаж ощутил турбулентность, после второго — колебания.

Ранее сообщалось, что у побережья Крыма засекли самолет-разведчик США.