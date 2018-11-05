Помпео поддержал отправку солдат США на границу с Мексикой
Госсекретарь США Майк Помпео поддержал план американского лидера Дональда Трампа по отправке военных на границу с Мексикой. Об этом сообщает CBS News.
По его словам, данный шаг необходим для обеспечения безопасности жителей США.
Он также добавил, что это решение не связано с предстоящими выборами в конгресс США.
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Помпео подчеркнул, что усиление иммиграционной политики Трампа не относится к выборам.
Ранее СМИ сообщили, что дислокация 15 тысяч военных США на границе с Мексикой до конца текущего года обойдется американскому бюджету в $200 млн.