Талибы захватили правительственную базу в Афганистане

Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили афганскую правительственную базу в провинции Урузган, сообщает Pajhwok со ссылкой на местного чиновника.

В результате нападения погибли афганские военнослужащие, точное число жертв атаки пока неизвестно.

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Уточняется, что боевикам удалось захватить оружие и транспорт афганской армии.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.