Лукашенко: Москве и Минску придется ответить на создание военных баз в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что посоветовал главе МИД Польши Яцеку Чапутовичу избежать создания «лишних баз» в стране, иначе Москва и Минск будут вынуждены ответить. Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, разговор с польским министром состоялся в ходе встречи Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в Минске на прошлой неделе.

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«Я министру иностранных дел сказал — он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать», — подчеркнул белорусский президент.

Ранее в МИД России заявили, что у Москвы и Минска есть возможности для реагирования на размещение военной базы США в Польше.