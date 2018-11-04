WP назвал стоимость размещения солдат США на границе с Мексикой

Дислокация 15 тысяч военных США на границе с Мексикой до конца текущего года обойдется американскому бюджету в $200 млн. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, к сентябрю 2019 года сумма расходов США может достигнуть $308 млн.

Как отмечается, размещение 2 тысяч военных на американо-мексиканской границе с апреля по сентябрь 2018 года обошлось США в $103 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на границу с Мексикой будут отправлены до 15 тысяч американских военнослужащих.