СМИ: Израиль опасается российских С-300 в Сирии

Армия Израиля не осуществила ни одной военной операции на территории Сирии после 17 сентября, когда сирийские ПВО сбили российский военный самолет Ил-20. Об этом пишет Contra Magazine.

В издании напомнили, что израильские военные неоднократно обещали не прекращать бомбардировки в Сирии, даже когда в регионе появятся российские ЗРК С-300. Однако, с момента крушения Ил-20, СМИ Израиля ни разу не упомянули об атаках по Сирии.

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В Contra Magazine исключили версию с тем, что атаки проводятся, но не упоминаются в СМИ и предположили, что такая ситуация может быть связана с российским вооружением, которое доставлено в регион.

Ранее в Израиле заявляли, что С-300 России «даже не смогут отследить» F-35 США.