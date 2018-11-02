Экс-представитель ОБСЕ объяснил, как остановить страдание жителей Донбасса

Бывший заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил в эфире телеканала NewsOne, что для прекращения страдания жителей Донбасса необходимо выполнение минских договоренностей со стороны всех подписантов.

Хуг подчеркнул, что ОБСЕ «каждый день» перечисляет нарушения, которые фиксируются в Донбассе. Он подчеркнул, что в отчетах содержится «не все», однако указал на доступность этой информации.

Реклама

«Если бы те, кто подписал соглашения, реагировали, если бы они выполняли обещания, ситуация бы улучшилась и люди по обе стороны не страдали бы от этого постоянного безумия», — заключил Хуг.

Ранее Хуг заявил, что уходит с поста замглавы миссии ОБСЕ на Украине.