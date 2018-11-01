CNBC: западные университеты обеспокоены непреднамеренной помощью ВВС Китая

Десятки китайских военных ученых, которые работают над стратегическими исследованиями в университетах на Западе, намеренно скрывали свои связи с армией КНР, передает CNBC со ссылкой на новое исследование Австралийского института стратегической политики (ASPI).

Это вызвало озабоченность среди западных вузов из-за того, что они «неосознанно способствуют оборонной мощи Пекина», отмечает телеканал.

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В докладе ASPI говорится, что были обнаружено еще два десятка подобных случаев ученых, которые были связаны с Народной Освободительной Армией Китая (НОАК). Утверждается, что они использовали прикрытие, чтобы утаить свои связи с китайской армией.

Авторы доклада пришли к выводу, что ученые из Китая используют различные варианты прикрытия: от ошибочных исторических названий учреждений до вообще несуществующих институтов, говорится в материале.

Большинство из этих людей были связаны с Австралией и изучали такие проблемы, связанные с гиперзвуковыми ракетами и навигационными технологиями. Большинство из них поступило из ведущих военных академий Китая. Помимо этого, другими целевыми местами китайцев стали страны Европейского союза и США.

Выводы экспертов из ASPI последовали на фоне широко распространенного страха, поскольку считается, что Пекин использует образование, шпионаж, народную дипломатию ради увеличения собственного влияния за рубежом, отмечает CNBC. Новый доклад о некорректных действиях со стороны китайских ученых может грозить дальнейшим обострением отношений между Китаем и западными странами, говорится в материале.