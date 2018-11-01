В МИД заявили о невозможности » нормального сотрудничества» России и НАТО

Замглавы российского МИДа Александр Грушко сказал, что в нынешней ситуации нормального сотрудничества между Россией и НАТО быть не может. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Грушко, фундаментальной проблемой взаимоотношений российской стороны с альянсом является возвращение к политике сдержанности.

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«В этих условиях никакого нормального сотрудничества быть не может», — заявил Грушко.

Он добавил, что для сотрудничества нужно, чтобы стороны не рассматривали друг друга в качестве противников и исходят из наличия сферы совместных интересов.

«Сегодня практически сотрудничество прекращено по инициативе НАТО», — заметил Грушко.

Ранее в НАТО подчеркнули важность ДРСМД для безопасности.