Украинские военачальники попали в список контрмер России
В список опубликованных на сайте кабмина ответных мер России, введенных в ответ на санкции со стороны Украины, попали украинские военачальники, включая министра обороны страны Степана Полторака.
Также в списке указаны заместитель министра обороны Украины Анатолия Петренко, начальник генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко и бывший командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
Ранее сообщалось, что ответные меры на санкции Киева коснулись Тимошенко и сына Порошенко.