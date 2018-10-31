Власти пообещали компенсацию пострадавшим при аварии с «Адмиралом Кузнецовым»

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что пострадавшие при падении крана на авианосец «Адмирал Кузнецов» получат компенсацию, передает РИА «Новости».

Борисов отметил, что власти никогда не оставят людей в беде, особенно после несчастного случая.

Он пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее начальник пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев рассказал о повреждениях авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из-за падения на него крана с плавучего дока ПД-50.