Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»

В интернете появилась видеозапись с места аварии на плавучем доке в Мурманске, где на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» упал кран. Ролик размещен на YouTube-канале агентства «СеверПост.ru».

Судно с сентября этого года находится на ремонте в ПД-50 на мурманском заводе. Кран упал на ту часть палубы, которая была вскрыта. После произошедшего «Адмирал Кузнецов» был выведен на буксире на безопасное расстояние. При затоплении плавучего дока ПД-50 один человек пропал без вести.

Ранее сообщалось, что упавший на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» кран оставил дыру 4 на 5 метров.