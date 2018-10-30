Генсек НАТО обвинил Россию в развертывании ракет в Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушает ДРСМД, развертывая новые ракеты на территории Европы. Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление Столтенберг сделал во время конференции в Норвегии.

По его словам, российские военные размещают в Европе ракеты, которые способны нести ядерный боезаряд.

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«США не размещают новые ракеты в Европе, но здесь становится больше российских ракет, способных нести ядерный боезаряд, и они ставят под угрозу ДРСМД», — заключил Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО уже обвинял Россию в том, что в ее поведении заключается проблема с ДРСМД.