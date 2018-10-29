Минобороны: в Сирии начаты съемки для новой провокации с химоружием

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что неправительственная организация «Белые каски» уже приступила к съемкам для провокации с отравляющими веществами. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в «Газету.ru».

Савченко заявил, что съемки ведутся с участием неизвестных местным жителям людей. По его словам, боевики на линии соприкосновения спровоцируют ответный огонь сирийских военных, а затем инсценирует артобстрел снарядами с отравляющими веществами на территории, занятой незаконными вооруженными формировании.

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«После этого миру опять предъявят очередных жертв применения «химического оружия» правительственными войсками», — добавил Савченко.

Он также рассказал, что террористы уже доставили в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей емкости с отравляющими веществами. По предварительной информации, в качестве химоружия будет использован хлор.

Ранее сообщалось, что экс-постпред США при ООН Никки Хейли приписала заслугу в неприменении химоружия в Сирии американскому президенту Дональду Трампу.