Коалиция США опровергла применение снарядов с фосфором в Сирии

Официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России)полковник Шон Райан опроверг сообщения сирийских СМИ о применении их авиацией снарядов с белым фосфором, передает РИА «Новости».

«Что касается применения фосфора, то это полная ложь», — сказал Райан.

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Ранее сирийское информационное агентство SANA рассказало, что коалиция сбросила на Сирию снаряды с белым фосфором.

Две недели назад SANA также сообщало о применении коалицией США в Сирии снарядов с белым фосфором.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.