Япония разместит военную базу для сдерживания Китая

Японское правительство планирует приступить к строительству военной базы на острове Исигаки, пишет Sankei Shimbun.

Как отмечается, строительство базы должно начаться в 2019 году. Оно направлено на сдерживание военной активности Китая в регионе. При этом на новой базе будут находиться 5-6 тысяч военных, а также ракеты классов «земля - корабль» и «земля - воздух».

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Уточняется, что в настоящее время военная база размещена на наиболее крупном острове Окинава. Весной следующего года должно начаться строительство еще одной военной базы на острове Мияко.

Ранее сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность установки американских комплексов ПРО для защиты от КНДР.