У побережья Крыма засекли самолет-разведчик США
Самолет Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил США был замечен у черноморского побережья России во время разведывательного полета. Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.
Как отмечается, воздушное судно пролетело вдоль Крымского полуострова и побережья Краснодарского края. Подчеркивается, что неподалеку от Севастополя самолет приближался к российскому берегу на расстояние 35 км.
Сообщается, что в 19.50 (время совпадает с московским) самолет закончил выполнение миссии и полетел на аэродром базирования.
Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик 11 часов летал у западных границ России.
17:55 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 28 октября 2018 г.
Патрульный противолодочный самолёт, Boeing P-8A Poseidon, ВМС США (LA-438) , с бортовым номером 168438, производит разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России���� #USNAVY #Poseidon #P8A #BlackSea #Crimea pic.twitter.com/wHwukwDUud