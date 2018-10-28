У побережья Крыма засекли самолет-разведчик США

Самолет Boeing P-8A Poseidon военно-морских сил США был замечен у черноморского побережья России во время разведывательного полета. Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Как отмечается, воздушное судно пролетело вдоль Крымского полуострова и побережья Краснодарского края. Подчеркивается, что неподалеку от Севастополя самолет приближался к российскому берегу на расстояние 35 км.

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Сообщается, что в 19.50 (время совпадает с московским) самолет закончил выполнение миссии и полетел на аэродром базирования.

Ранее стало известно, что американский самолет-разведчик 11 часов летал у западных границ России.