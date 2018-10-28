При ударе коалиции во главе с США в Дейр-эз-Зоре погибли мирные жители

Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по деревне ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в результате удара погибли пятеро мирных жителей.

Ранее в Минобороны России заявили, что беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, велось с самолета-разведчика США Poseidon 8.

Представитель коалиции во главе с США Шон Райан отверг обвинения в причастности к нападению на авиабазу.