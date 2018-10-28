Минобороны прикрыло Калининград и Белоруссию комплексами «Самарканд»

Минобороны России разместило комплексы радиоэлектронного подавления (РЭП) «Самарканд» в нескольких воинских частях страны, в том числе в Калининградской области, а также в Белоруссии. Данные об этом опубликованы на сайте госзакупок.

Из документации следует, что 14 комплексов различных модификаций («Самарканд-У», «Самарканд ПУ-ПРД-Д» и «Самарканд СУ-ПРД-К2») размещены в 13 воинских частях в Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области, а также Архангельской, Московской, Мурманской, Нижегородской и Калининградской областях и в Белоруссии.

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В закупке речь идет о доработке, монтаже и подключении составных частей комплекса РЭП «Самарканд» к системе передачи данных Министерства обороны.

Стоимость контракта составляет 61 млн руб., сроки выполнения — до 10 ноября 2019 года.