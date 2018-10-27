Белоруссия предсказала «необузданное развитие ракет» в случае выхода США их ДРСМД

Глава минобороны Белоруссии Андрей Равков считает, что возможный выход Соединенных Штатов из Договора РСМД может привести к гонке вооружений. Слова главы белорусского минобороны приводит РИА «Новости».

Равков заявил, что, по его мнению, выход США из Договора РСМД спровоцирует «рост напряженности» в гонке вооружений.

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«Это лично мое мнение. Это будет необузданное развитие ракет средней и малой дальности и, естественно, ничем не ограниченное увеличение их количества», — отметил Равков.

Также он предположил, что в случае, если Вашингтон решится реализовать свои намерения, итоги этого могут быть «очень разными».

Ранее в США рассказали об испытаниях системы перехвата ракет средней дальности.