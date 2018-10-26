Адмирал США указал на «чрезвычайную эффективность» новых подлодок России

Командующий ВМС США и глава Объединенного командования сил НАТО в Неаполе адмирал Джеймс Фогго заявил, что Россия обладает мощным флотом и вкладывает большое количество средств в его развитие. Свое мнение он выразил в интервью CNN.

По мнению Фогго, Россия продолжает вкладывать ресурсы в разработку и производство «очень эффективных» подводных лодок. Он подчеркнул, что российские ВМС являются «самым умелым» противником Соединенных Штатов.

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Также адмирал рассказал, что российские крылатые ракеты «Калибр» являются «очень эффективными». Фогго добавил, что из тех регионов, где их задействует флот России, они могут «поразить любую европейскую столицу». При этом он отметил, что, по его мнению, российская сторона «не будет» их использовать в ближайшее время.

Ранее журнал National Interest назвал российскую субмарину самым грозным врагом флота США.