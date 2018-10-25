КНДР пообещала придерживаться своих обязательств ради мира на Корейском полуострове

Замминистра народных вооруженных сил КНДР Ким Хён Рён заявил, что страна продолжит выполнять свои обязательства, чтобы достичь продолжительного мира на Корейском полуострове, передает РИА «Новости».

«КНДР намерена продолжить выполнять свои обязательства и роль, чтобы снизить напряженность и достичь продолжительного мира на Корейском полуострове», — заявил он.

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Ранее президент США Дональд Трамп признался, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако отметил, что не исключает возможности своей ошибки.

Также Дональд Трамп пообещал показать письма от главы КНДР Ким Чен Ына, назвав их «любовными».