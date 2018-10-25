Коалиция США открестилась от гибели мирных жителей в результате удара

Международная коалиция во главе с США отрицает факт гибели 62 мирных жителей в результате удара по сирийской деревне в провинции Дейр-эз-Зор, передает РИА «Новости».

Представитель коалиции полковник сухопутных сил Шон Райан заявил, что удар коалиции разрушил объекты ИГ (организация запрещена в России), которые использовались для осуществления атак.

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По его словам, одним из объектов, который ИГ использовало в качестве командного центра для планирования и совершения нападений, была мечеть.

«По оценке командующего сухопутными силами, только боевики ИГ присутствовали в командном центре во время удара», — заявил Райан.

Ранее МИД Сирии потребовал от ООН расследовать и инцидент с гибелью 60 человек в результате авиаудара коалиции во главе с США в провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.