Болтон оправдался по ситуации с ДРСМД после встречи с Путиным

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что Соединенные Штаты еще не определились со своими действиями после возможного выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

Он отметил, что США рассматривают возможность выхода из ДРСМД поскольку, по их мнению, Россия нарушает условия договора, а также критикует Вашингтон по этому поводу на протяжении пяти лет.

Реклама

«Мы еще далеки от каких-либо конкретных решений. Этот вопрос очень важен, об этом и говорил президент (США Дональд) Трамп», — сказал Болтон.

Советник американского лидера добавил, что модифицированный ДРСМД обсуждается с 2004 года, однако его идеи до сих пор не удалось реализовать.

Ранее в Госдуме выразили опасения, что из-за споров по ДРСМД может произойти новый Карибский кризис.