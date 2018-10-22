Эксперт прокомментировал маневры ВВС Украины на Су-25

Летчик-инструктор, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах прокомментировал маневры украинских ВВС на истребителях Су-25М1. Об этом сообщает ФАН.

Ранее на YouTube было опубликовано видео, на котором два Су-25 пролетают на сверхмалой высоте. По словам эксперта, подобные маневры можно выполнять только с разрешения руководителя полетов. Он отметил, что если такие маневры были совершены самовольно, то можно в любой момент ожидать очередного крушения.

«Этот пролет — ненужное бахвальство, граничащее с глупостью. Я бы не рискнул на старых и ржавых самолетах такое выполнять», — заявил Красноперов.