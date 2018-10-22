В КНР предупредили о «многостороннем негативном эффекте» от выхода США из ДРСМД

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин рассказала о негативном эффекте, который будет иметь выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает РИА «Новости».

По словам Чуньин, соглашение заключалось для стабилизации международных отношений и поддержки глобальной стабильности и до сих пор играет важную роль.

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«Односторонний выход из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект», — подчеркнула Чуньин.

Ранее госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен раскритиковал намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.