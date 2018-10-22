Американский генерал пострадал при атаке талибов в Афганистане

Бригадный генерал армии США Джеффри Смайли пострадал при атаке боевиков «Талибана» (организация запрещена в России) в Афганистане. Об этом сообщает Fox News.

Сотрудник Пентагона подтвердил телеканалу, что военный был ранен, однако не сообщил подробностей об инциденте.

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Отмечается, что сейчас Смайли восстанавливается после ранения. Он пострадал во время атаки талибов на резиденцию губернатора Кандагара.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал талибов воспользоваться возможностью для диалога.

«Талибан» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.