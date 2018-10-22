В Минобороны рассказали, как Киев пытался заблокировать счета моряков в Крыму

Военные финансисты в феврале 2014 года предотвратили блокировку денег на счетах Черноморского флота России, которые были открыты в украинских банках. Об этом рассказала замминистра обороны России Татьяна Шевцова в интервью газете «Красная звезда».

По ее словам, в тот момент при взаимодействии с крупными российскими банками удалось найти способы сохранить бюджетные деньги. Шевцова отметила, что в марте того года российские военнослужащие в Крыму досрочно получили денежные средства.

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«Еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну», — рассказала замминистра обороны.

Кроме того, военные финансисты организовали финансовое обеспечение Черноморского флота через полевые учреждения Банка России, а также конвертировали оставшиеся гривны в рубли. Также было прекращено финансирование флота через иностранных банк, добавила Шевцова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в результате которого полуостров стал частью России, а Севастополь — городом федерального значения.