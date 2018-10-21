Украинский националист назвал лучший момент для наступления на Крым

Лидер украинской националистической организации «Братство» (организация запрещена в России) (организация запрещена в России) Дмитрий Корчинский заявил, что на данным момент вооруженные силы Украины не готовы к военным конфликтам на нескольких фронтах, передает РИА «Новости».

По его словам, для удачного наступления Киев должен удерживать конфликт в текущем состоянии и дождаться начала «кризиса» в России.

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Он также пояснил, что к моменту, когда такой кризис начнется, Украина должна иметь достаточно мобилизованных вооруженных сил, которые сразу смогут перейти в наступление.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявлял, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море из-за «действий России».