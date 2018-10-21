В МИД Германии раскритиковали намерение Трампа выйти из ДРСМД

Fabrizio Bensch/Reuters

Госминистр в МИД ФРГ Нильс Аннен раскритиковал намерение президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он написал в твиттере.

По словам Аннена, немецкая сторона продолжит работу по ядерному разоружению.

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«Разочаровывающее решение президента Трампа — отказаться от Договора о РСМД», — заявил Аннен.

Он добавил, что российская сторона должна придерживаться договоренностей, предусмотренных договором.

Ранее в НАТО рассказали о продолжающихся консультациях по договору о РСМД.