Призывавший Россию «заткнуться» британский министр поддержал выход США из ДРСМД

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет Financial Times.

«Наш близкий и долгосрочный союзник — США, и мы будем абсолютно непоколебимы в поддержке США в отстаивании их четкой позиции о том, что России нужно соблюдать обязательства по соглашению, которое она подписала», — сказал Уильямсон.

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Он также упрекнул российскую сторону в том, что она якобы «издевается» над ДРСМД.

«Нам, конечно, хотелось бы видеть, что соглашение продолжает действовать, но для этого требуется, чтобы две стороны были ему привержены, а сейчас мы видим, что одна сторона его игнорирует», — добавил он.

Министр обвинил Россию в нарушении договора и призвал власти страны «навести у себя порядок».

Ранее сообщалось, что США хотят пересмотреть СНВ-3.