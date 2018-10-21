Призывавший Россию «заткнуться» британский министр поддержал выход США из ДРСМД
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал решение президента США Дональда Трампа о выходе из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет Financial Times.
«Наш близкий и долгосрочный союзник — США, и мы будем абсолютно непоколебимы в поддержке США в отстаивании их четкой позиции о том, что России нужно соблюдать обязательства по соглашению, которое она подписала», — сказал Уильямсон.
Он также упрекнул российскую сторону в том, что она якобы «издевается» над ДРСМД.
«Нам, конечно, хотелось бы видеть, что соглашение продолжает действовать, но для этого требуется, чтобы две стороны были ему привержены, а сейчас мы видим, что одна сторона его игнорирует», — добавил он.
Министр обвинил Россию в нарушении договора и призвал власти страны «навести у себя порядок».
Ранее сообщалось, что США хотят пересмотреть СНВ-3.