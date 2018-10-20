Трамп объяснил выход из договора с Россией о РСМД

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему США необходимо выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, США Вашингтон будет развивать вооружения.

«Мы планируем отменить соглашение, и мы планируем выйти из него. Нам необходимо развивать эти вооружения», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что США выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.